We wtorek ok. godz. 9.30 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na kwiecień drożał o 0,91 proc., do 47,85 euro za MWh, a w kontraktach na maj o 0,79 proc., do 48,06 euro za MWh. W kontraktach czerwcowych był droższy o 0,67 proc., z ceną na poziomie 48,41 euro za MWh.

W poniedziałek po południu gaz w holenderskim hubie TTF w kontraktach na kwiecień kosztował 47,35 euro za MWh, a w kontraktach majowych 47,52 euro za MWh. Reklama W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh. (PAP) ra/ mmu/