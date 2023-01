W Warszawie odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego o współpracy na rzecz utworzenia i organizacji kierunku studiów energetyka jądrowa, między ministrem edukacji i nauki, Polskim Koncernem Naftowym Orlen Spółka Akcyjna, Politechnikami: Gdańską, Poznańską, Śląską, Warszawską, Wrocławską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Reklama

"Pierwszy SMR powstanie w 2028 r. To już niebawem. I to jest czas realny do wykonania. Do 2038 r. mamy ambitny plan – 76 SMR-ów, 76 reaktorów w 26 lokalizacjach. To będzie największa inwestycja energetyczna w Polsce, ale też w Europie, pochłonie dziesiątki miliardów euro" – powiedział we wtorek na konferencji prasowej w KPRM prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Informacje na temat ich lokalizacji – jak dodał – mają być "przedstawione w pierwszej połowie roku". "Już pracujemy nad lokalizacjami, badamy te lokalizacje" – powiedział.

Reklama

Podkreślił, że do takich inwestycji trzeba się przygotować, zmieniać firmy i dostosować świat nauki, który musi iść "równo z biznesem."

"Nie możemy myśleć tylko o aktywach, ale musimy również myśleć o kapitale ludzkim" – podkreślił prezes Orlenu. Dlatego – jak zaznaczył – ważna jest współpraca Orlenu z uczelniami. Obajtek powiedział, że w wtorek co prawda Orlen podpisuje z kilkoma z nich list intencyjny, ale jednocześnie już teraz nawiązuje współpracę w zakresie badań, praktyk i współpracy w dużym zakresie.

"Musimy oprzeć się na polskich uczelniach, które mają doświadczenie. Część z nich może reaktywować to doświadczenie, część musi je na nowo budować, ale mamy na to czas" – dodał Obajtek.

Prezes Orlenu mówił, że trzeba zmieniać energetykę i tworzyć miks energetyczny, co zapewni bezpieczeństwo Polsce.

"Niejednokrotnie widzę, że popełniany był wcześniej błąd – tworzone były badania, które kończyły się na etapie uczelni, nie szły dalej. I te błędy naprawiamy. Nauka ma służyć biznesowi, a biznes ma służyć nauce" – dodał.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ joz/