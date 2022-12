Ministrowie z państw członkowskich UE, odpowiedzialni w swoich rządach za kwestie energetyki, spotkali w poniedziałek w Brukseli na kolejnym posiedzeniu.

Porozumienie następuje po tygodniach rozmów na ten temat. UE przez długi czas była w tej sprawie podzielona.

Premier Mateusz Morawiecki w piątek pytany o tę sprawę powiedział, że wprowadzenie limitu jest w interesie całej Unii Europejskiej.

Według źródeł PAP mechanizm zostałby uruchomiony, gdyby referencyjne ceny gazu wzrosły do 180 euro za megawatogodzinę (cena w ramach hubu gazowego Dutch Title Transfer Facility).

Limit będzie mógł zostać uruchomiony od 15 lutego i początkowo nie będzie miał zastosowania do transakcji pozagiełdowych.

"Koniec możliwości manipulacji rynkiem przez Rosję"

Porozumienie ws. maksymalnej ceny gazu w wysokości 180 euro za MWh oznacza koniec możliwości manipulacji rynkiem przez Rosję i Gazprom - podkreślił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

W poniedziałek na Twitterze rzecznik prezydencji czeskiej w UE poinformował, że ministrowie ds. energii i klimatu krajów Unii Europejskiej uzgodnili w Brukseli górną granicę ceny na gaz.

"Mamy porozumienie w sprawie maksymalnej ceny gazu – wyniesie ona 180 euro za megawatogodzinę" - podkreślił na Facebooku szef polskiego rządu.

Jak dodał, podczas ostatnich spotkań w Brukseli "naszej większościowej koalicji udało się przełamać opór głównie Niemiec". "To oznacza koniec możliwości manipulacji rynkiem przez Rosję i jej spółkę Gazprom" - podsumował Mateusz Morawiecki.

"Osiągnęliśmy, to co chcieliśmy"

Duży kompromis, osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. Oczywiście ta stawka mogłaby być niższa, natomiast patrząc na szczyty, które były w okolicach 300 euro za megawatogodzinę, to jest to satysfakcjonująca kwota - powiedziała dziennikarzom w Brukseli minister Anna Moskwa, komentując porozumienie ws. limitu na ceny gazu.

Ministrowie ds. energii i klimatu krajów Unii Europejskiej uzgodnili w poniedziałek w Brukseli górną granicę ceny na gaz. Mechanizm zostanie uruchomiony, jeśli referencyjne ceny gazu wzrosną do 180 euro za megawatogodzinę.

Jak powiedziała Moskwa, w tej sprawie uzyskano większość kwalifikowaną. "Wstrzymała się Austria, wstrzymała się Holandia, przeciwko były Węgry. Wszystkie pozostałe państwa z mniejszym lub większym poziomem satysfakcji poparły to rozwiązanie" - dodała.

Zaznaczyła, że sukcesem Polski jest rozszerzenie propozycji na wszystkie huby gazowe. "To będzie robione stopniowo. 15 lutego wchodzi holenderski TTF i konsekwentnie 31 marca wszystkie huby" - wyjaśniła.

Meloni: Małe wielkie zwycięstwo

"Małym wielkim zwycięstwem" nazwała premier Włoch Giorgia Meloni zawarte w poniedziałek porozumienie w Unii Europejskiej w sprawie limitu na ceny gazu. Mechanizm ten zostanie uruchomiony, jeśli referencyjne ceny gazu wzrosną do 180 euro za megawatogodzinę. Porozumienie zawarli ministrowie ds. energii i klimatu krajów Unii.

Szefowa włoskiego rządu powiedziała w Rzymie, że to "małe wielkie zwycięstwo" i dodała od razu: "większe niż małe".

"Zdołaliśmy w Europie wyznaczyć limit ceny gazu. To batalia, którą wielu uważało za przegraną" - oświadczyła premier Meloni.

Włoski minister środowiska i bezpieczeństwa energetycznego Gilberto Pichetto Fratin napisał na Twitterze po obradach w Brukseli: "To zwycięstwo obywateli włoskich i europejskich, którzy proszą o bezpieczeństwo energetyczne".

"To zwycięstwo Włoch, które wierzyły i pracowały, by osiągnięto to porozumienie" - dodał.

Włochy były jednym z krajów, które od początku kryzysu energetycznego w konsekwencji rosyjskiej napaści na Ukrainę opowiadały się za wyznaczeniem limitu cen gazu.

(PAP)

luo/ tebe/