"Na podstawie dotychczasowych wyników notowanych w PGG S.A. za okres od początku października 2022 r. spółka przewiduje, że w czwartym kwartale do końca 2022 roku we wszystkich kopalniach uda się wydobyć 6 mln 264 tys. ton węgla. W przeliczeniu daje to bardzo dobry wynik 101 tys. ton węgla na dobę. Produkcja wzrośnie aż o 20% (ponad 1 mln ton) w stosunku do wyników za trzeci kwartał. Wówczas od lipca do końca września tego roku kopalnie PGG S.A. wydobyły 5 mln 193 tys. ton węgla (średnio 79,9 tys. ton na dobę)" - czytamy w komunikacie.

Na lepszy wynik w IV kw. br. wpływa m.in. finalizacja wcześniejszych prac przygotowawczych i uruchomienie sześciu nowych ścian wydobywczych. Dodatkowo trwa obecnie zbrojenie dwóch kolejnych ścian w kopalniach PGG S.A, podano także.

"Cieszę się, że przekroczyliśmy poziom produkcji stu tysięcy ton węgla na dobę. To pomyślny i trwały trend w kopalniach PGG S.A. Jest to szczególnie ważne przy ogromnej aktualnie chłonności rynku i wysokim zapotrzebowaniu na węgiel opałowy" - powiedział prezes PGG Tomasz Rogala, cytowany w komunikacie.

PGG jest największą firmą górniczą zatrudniającą 38,7 tys. pracowników.

(ISBnews)