Na początku tego miesiąca weszła w życie kolejna zmiana przepisów dotyczących zasad przyznawania dodatku węglowego. Ma ona poprawić popełnione wcześniej błędy. Przyjęte rozwiązania najpierw okazały się bowiem pełne dziur skrzętnie wykorzystywanych przez niektóre osoby do bezzasadnego uzyskania wsparcia, a potem tak zaostrzone, że uderzyły rykoszetem w część rodzin, zamykając im drogę do otrzymania pieniędzy. Niestety te nowe przepisy również powodują problemy i skutkują zwiększeniem obowiązków dla pracowników zajmujących się przyznawaniem dodatków.

Jedna z najważniejszych zmian w ustawie z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 ze zm.), która obowiązuje od 3 listopada br., wprowadziła wyjątek od zasady „jeden adres – jeden dodatek”. Artykuł 2 ust. 3a i 3b stanowi bowiem, że gdy jeden adres zamieszkania ma kilka gospodarstw domowych, co do zasady przysługuje im tylko jedno świadczenie – przyznawane tej rodzinie, która jako pierwsza o nie zawnioskowała. Zgodnie z art. 2 ust. 3c przepis ten nie ma jednak zastosowania, jeśli do 30 listopada br. nie da się ustalić adresów zamieszkania dla poszczególnych rodzin mających własne lub współdzielone źródło ogrzewania, a przeprowadzony wywiad środowiskowy potwierdzi, że zajmują one odrębne lokale.

W gminach od razu pojawiły się pytania, czy powinny wymagać od wnioskodawców przedstawienia jakichś dokumentów świadczących o podjęciu działań zmierzających do wyodrębnienia lokali, a jeśli tak, to jakich.

Część samorządów mimo to wymaga dołączenia do wniosku dodatkowych dokumentów.

Chodzi tutaj o przygotowane przez resort dla samorządów materiały wyjaśniające przepisy o dodatku węglowym. Zostały one zaktualizowane w związku z ostatnią nowelizacją. Wynika z nich, że w sytuacji określonej w art. 2 ust. 3c ustawy osoba składająca wniosek o to świadczenie powinna przedstawić dokumentację potwierdzającą podjęcie formalnych kroków prowadzących do wydzielenia odrębnego adresu, np. zaświadczenie o samodzielności lokalu lub kopię wniosku o nadanie numeru porządkowego.

Inna zmiana, która budzi wątpliwości samorządów, dotyczy tego, kiedy przy przyznaniu dodatku należy wydać decyzję. Do 3 listopada było tak, że była ona konieczna tylko przy odmowie tego świadczenia oraz stwierdzeniu nienależnego pobrania pieniędzy. Obecnie jest wymagana we wspomnianej sytuacji przyznawania dodatku dla gospodarstw z tym samym adresem zamieszkania oraz przy przyznawaniu świadczenia z urzędu osobie, która o pieniądze nie wnioskowała, ale spełnia kryteria ich uzyskania.

Dzięki nowelizacji przepisów wsparcie może trafić do osób, które zgłosiły źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) po 11 sierpnia br., a więc po terminie wskazanym w art. 2 ust. 1 (wcześniej było to dopuszczalne jedynie wtedy, gdy zgłoszenie po tej dacie dotyczyło nowego pieca). Pozwalający na przyznanie dodatku w takich okolicznościach art. 2 ust. 15g nie precyzuje jednak, czy powinno to nastąpić w drodze decyzji, czy wystarczające jest wysłanie informacji o przyznaniu świadczenia.

Nowelizacja ustawy wprowadziła też w szerszym niż do tej pory zakresie wymóg przeprowadzania wywiadów środowiskowych przy ustalaniu prawa do dodatku. Są one potrzebne nie tylko wtedy, gdy o świadczenie ubiegają się rodziny mające ten sam adres zamieszkania, ale również wtedy, gdy źródło ogrzewania zostało zgłoszone do CEEB po 11 sierpnia br. (w celu potwierdzenia, że rodzina z niego faktycznie korzysta) oraz gdy do urzędników dotarły informacje o osobie, która nie wnioskowała o dodatek węglowy, ale spełnia warunki do jego uzyskania.