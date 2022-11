Obecnie polski sektor elektroenergetyczny opiera się w ponad 80 proc. na konwencjonalnych jednostkach, wytwarzających energię głównie z węgla. Tylko ok. 17 proc. naszej energii pochodzi z OZE. Co, jak zauważają autorzy raportu, jest jedną z najniższych wartości w UE . Zarazem URE prognozuje, że do 2034 r. nastąpi wycofanie z eksploatacji jednostek o łącznej mocy 18,8 GW opartych głównie na węglu kamiennym (12,8 MW) i brunatnym (5,3 MW).