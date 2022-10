Zdecydowana poprawa wyników finansowych widoczna przede wszystkim w raportach Polskiej Grupy Energetycznej skłania polityków do poszukiwania w spółkach energetycznych potencjalnych płatników podatku od nadzwyczajnych zysków. Drogą opodatkowania firm z tego sektora poszły już niektóre kraje Unii Europejskiej, np. Włochy. Ma to być sposób na sfinansowanie pomocy dla odbiorców drogiej w czasach wojny w Ukrainie energii. Czy takie rozwiązanie byłoby uzasadnione w przypadku polskich firm? Czy dzięki wzrostom cen energii zarabiają one nadzwyczaj dużo?