Operator systemu elektroenergetycznego, Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły okresy zagrożenia na rynku mocy na piątek w godzinach 19.00–20.00 oraz 20.00–21.00.

"Dziękuję i gratuluję wszystkim uczestnikom rynku mocy udanego sprawdzianu. Potwierdził słuszność wprowadzenia w 2018 r. tego narzędzia zarządzania systemem przez @pse_pl. Rząd skutecznie dba o bezpieczeństwo energetyczne Polaków. Dziękuję @pse sprawnego przeprowadzenia procesu" - napisała szefowa resortu klimatu na Twitterze.

Anna Moskwa informowała w piątek, że w związku z komunikatem Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), zarządziła "zespół bezpieczeństwa energetycznego". "Przyczyną sytuacji była niska wietrzność i mało energii z OZE dzisiaj. Rezerwy mocy są uzupełniane. Nie grozi nam blackout. System energetyczny pracuje bezpiecznie" - zapewniała minister.

PSE ma obowiązek ogłosić okres zagrożenia 8 godzin wcześniej, wtedy, zgodnie z regulacjami posiadacze kontraktów mocowych muszą zgłosić swoje jednostki do pracy zgodnie z dyspozycjami operatora. Nie oznacza to też, że do takiej sytuacji - pracy zgodnie z dyspozycjami operatora - w ogóle dojdzie.

Piątkowy komunikat PSE był pierwszym tego typu od startu funkcjonowania rynku mocy. Pozwala on na postawienie w stan gotowości jednostek wytwórczych i jednostek redukcji zapotrzebowania (DSR) posiadających umowy mocowe. (PAP)