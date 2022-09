Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapytana we wtorek w Polsat News o to, czy rząd w najbliższych dniach ma wydać zalecenia dotyczące ograniczenia zużycia energii w administracji publicznej, odpowiedziała: "Przygotowaliśmy taką uchwałę, którą będziemy prezentować na Radzie Ministrów, zachęcającą dyrektorów generalnych każdej instytucji do wydania wewnętrznych zaleceń - bo każdy ma swoją specyficzną sytuuję - przygotowaliśmy taki pakiet dobrych praktyk".

Jak dodała, "zalecenia tak, dobre praktyki tak, natomiast obowiązkowych redukcji (energii- PAP) na dzisiaj nie planujemy".

Szefowa resortu klimatu przekazała, że na każdej Radzie Ministrów w ostatnim punkcie posiedzenia jest dyskusja na temat sytuacji na rynku energii, na rynku gazu.

"Dzisiaj też taka dyskusja będzie. Będę prezentowała wnioski i to poczucie bezradności z piątkowej rady unijnej. To jest to właściwe miejsc i czas, gdzie co tydzień dokonujemy przeglądu i podejmujemy decyzje, czy jakiejś rozwiązania podejmować na poziomie krajowym czy też czekać na Unię" - powiedziała.

W Brukseli w piątek odbyło się nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów ds. energii.

"Piątkowa rada ds. energii skończyła się dyskusją i 3-minutowymi prezentacjami poszczególnych państw. Żadnych konkretnych wniosków tam nie było" - powiedziała minister.

Jak dodała, Polska zawnioskowała o pilne zwołanie rady. "Ale nie takiej rady, która będzie trwała kilka godzin, tylko będzie trwała tyle dni, ile będzie trzeba, aż do wypracowania rozwiązań dla wszystkich potrzebujących grup. Ten wniosek spotkał się z umiarkowanym entuzjazmem. Kilka państw go poparło" - powiedziała Anna Moskwa.

Minister mówiła w piątek dziennikarzom, że propozycje Komisji Europejskiej dotyczące rynku energii są ogólne. "Znów mamy próbę takiego dostosowania się państw do propozycji KE. Jesteśmy tak różnymi rynkami, że ciężko mówić o jednej odpowiedzi. Na pewno taryfy i system kształtowania cen energii to jest ten element, gdzie możemy rozmawiać wspólnie" – oceniła wówczas.

Wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna" napisał, że rząd w najbliższych dniach ma wydać zalecenia dotyczące ograniczenia zużycia energii w administracji publicznej. Jak wynika z informacji, będą one skierowane do dyrektorów generalnych urzędów, mają mieć charakter wytycznych. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta