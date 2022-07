Reklama

Dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Reklama

W proponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

Reklama

W zasadzie jedynym warunkiem otrzymania dodatku, jeśli spełniamy kryteria wynikające ze sposobu ogrzewania, będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Co, jeśli takiego zgłoszenia nie dokonaliśmy?

Termin na składanie deklaracji do CEEB minął 30 czerwca. Każdy, kto tego nie zrobił, musi się liczyć z ewentualną karą nawet do 5 tysięcy złotych. Jednak wiele gmin jest dopiero na poziomie weryfikacji kto złożył deklarację CEEB, a kto nie. Decyzje dotyczące kar, dopiero mogą być realizowane. Jeśli do tej pory tego nie zrobiliśmy, należy złożyć tzw. czynny żal, czyli złożyć deklarację i poinformować Urząd o sytuacji. Być może uda się uniknąć kary, a jednocześnie skorzystać jeszcze z dodatku węglowego.

Dodatek węglowy nie jest żadnym bonem, ani talonem na węgiel. Nie trzeba go realizować w żadnym punkcie handlowym czy składzie węgla. Do ręki wnioskodawcy pieniądze trafiają bezpośrednio w postaci transferu gotówkowego. Oznacza to, że środki można wydać na dowolny cel, zarówno zakup węgla, powetowanie sobie strat za zakupiony już węgiel lub inne wydatki.

Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać do gminy. Jego wzór będzie jednolity dla całej Polski, by odciążyć gminy i przyspieszyć realizację. Zgodnie z przyjętymi dziś przez Sejm przepisami wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Dane, jakie trzeba zawrzeć we wniosku o dodatek węglowy są standardowe. To m.in. imię imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania oraz opcjonalnie numer telefonu i adres mailowy. Dodatkowo trzeba podać dane członków dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy oraz informację dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego pobierz plik

Ustawa o dodatku węglowym przyjęta przez rząd i Sejm trafiła do Senatu. Jeśli senatorzy zdecydują się ja poprzeć, trafi do podpisu na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Możliwość składania wniosków będzie uzależniona od wejścia w życie ustawy. Projekt przewiduje, że przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu.

System jednorazowych wypłat 3 tys. zł na gospodarstwo domowe opalane węglem ma ruszyć w sierpniu, natomiast pierwsze pieniądze trafią na konta wnioskujących we wrześniu.