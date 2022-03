Reklama

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Müller poinformował, że Rada Ministrów przyjęła założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

Jak mówił, na razie zaakceptowane są zmiany kierunkowe. Wyjaśnił, że aktualizacja założeń PEP 2040 dotyczy wyzwań geopolitycznych związanych z dywersyfikacją dostaw gazu i ropy oraz przyspieszeniem wszelkich działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

"Docelowy dokument zostanie wypracowany w dalszych pracach rządowych, legislacyjnych, które będą kontynuowane w najbliższym czasie" - oświadczył rzecznik rządu.

Przyjęta w ub. r. przez rząd Polityka energetyczna Polski do 2040 roku przewiduje m.in. wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r., ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 30 proc., do 2030 r. oraz wzrost efektywności energetycznej o 23 proc., do 2030 r. w stosunku do prognoz zużycia energii pierwotnej z 2007 r.

Zgodnie z dokumentem, w 2030 r. węgiel ma stanowić nie więcej niż 56 proc. w wytwarzaniu energii elektrycznej, w 2040 r. – nie więcej niż 28 proc.(PAP)

autor: Karolina Mózgowiec