Jakie będą dalsze kroki PGE w kwestii NABE?

Zgodnie z harmonogramem jesteśmy w trakcie przeorganizowania struktury Grupy PGE. Wszystkie planowane do wydzielenia aktywa produkcyjne zostały wniesione do PGE GIEK, która będzie integratorem NABE. Przeszliśmy już przez najważniejsze zagadnienia związane z finansowym i operacyjnym wyodrębnieniem PGE GiEK z Grupy PGE. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem projekcji finansowych aktywów węglowych przez niezależnego doradcę, po których poznamy oszacowanie ich wartości. Analizę otrzymamy do końca tego kwartału.

Jak oceniają państwo szanse na zgodę Komisji Europejskiej na stworzenie NABE w świetle obecnej polityki klimatycznej?

Rozmowy z Komisją prowadzi bezpośrednio polska administracja. Według naszej wiedzy dialog ten został rozpoczęty, a strona polska udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące zarówno samej koncepcji NABE, jak i transformacji polskiego miksu energetycznego. Chcę mocno podkreślić, że NABE będzie rentowne, zatem powołanie tego podmiotu nie jest tożsame z żadnym dodatkowym wsparciem publicznym, a wycena przejmowanych przez Skarb Państwa aktywów będzie miała w pełni rynkowy charakter. Podchodzimy zatem z ostrożnym optymizmem do kontynuacji podjętego już dialogu strony rządowej z KE.

Jak układa się dialog ze stroną związkową zgłaszającą wcześniej zastrzeżenia do tej koncepcji?

Dialog społeczny ze związkami zawodowymi prowadzimy na bieżąco. Możemy tutaj liczyć na zrozumienie, gdyż temat ten jest bardzo ważny z punktu widzenia naszych pracowników, którzy staną się częścią NABE. Mówimy nawet o 20 tys. ludzi. Obecnie umowa społeczna jest na etapie negocjacji. Do dzisiaj strony dialogu dokonały analizy projektu przedłożonego przez organizacje związkowe. Zbliża się kolejna runda rozmów.