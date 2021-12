– Jesteśmy bardzo zadowoleni z fragmentu umowy koalicyjnej traktującego o energetyce jądrowej. Nie mogło być lepiej, jeśli o nas chodzi. To wielki krok dla Holandii – powiedział miejscowym mediom dyrektor elektrowni w Borssele Carlo Wolters. Wolters wypowiedział się także o ewentualnej lokalizacji dwóch nowych elektrowni. Jego zdaniem powstaną one na terenie należącym do zakładu w Borssele. – Mamy infrastrukturę i wiedzę, mamy zimną wodę morską do chłodzenia, a mieszkańcy prowincji Zelandia są pozytywnie nastawieni do energii jądrowej. Jesteśmy firmą holenderską, która ma w tej dziedzinie doświadczenie, jesteśmy dobrze znani na całym świecie, a grunty również należą do nas – powiedział Wolters.