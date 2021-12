W kwietniu przyjęte zostały zręby taksonomii, ale decyzje w sprawie atomu i drugiego kontrowersyjnego źródła energii - gazu - zostały odłożone. Baerbock nie odniosła się jednak do dyskutowanej propozycji wyjścia z impasu poprzez przyznanie energii jądrowej pośredniego statusu technologii przyjaznej dla klimatu, ale nie dla środowiska. Opinia minister nie musi być poza tym reprezentatywna dla rządu w Berlinie. Jednoznacznego stanowiska unika na razie kanclerz Olaf Scholz. - Każdy kraj realizuje własną strategię walki ze spowodowaną przez człowieka zmianą klimatu. To, co nas łączy, to uznanie wspólnej odpowiedzialności w tej sprawie i nasze ambicje - powiedział podczas wizyty we Francji. Podejścia Berlina do taksonomii nie przesądza także umowa koalicyjna między socjaldemokratami, Zielonymi i probiznesową Wolną Partią Demokratyczną.