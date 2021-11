"PERN został poinformowany przez Transnieft, że w związku z nieplanowanymi pracami remontowymi na odcinku Uniecza-Mozyr po stronie białoruskiej, do jutra do godz. 10.00 tłoczenie ropy naftowej do Polski i Niemiec będzie odbywało się w nieznacznie zmniejszonym reżimie tłoczeń. Miesięczny wolumen surowca ma być zrealizowany zgodnie z założeniami" - czytamy w oficjalnym komunikacie spółki.

PERN podkreślił jednocześnie, że polski system naftowy jest w pełni zabezpieczony i działa w sposób ciągły.]

Jak informuje PKN Orlen obecnie dostawy ropy naftowej rurociągiem "Przyjaźń" do PKN Orlen realizowane są zgodnie z planem. Jak przekazała w środę PAP rzeczniczka spółki Joanna Zakrzewska: "PKN Orlen nie posiada żadnych kontraktów na dostawy ropy naftowej od dostawców białoruskich". Dodała, iż dostawcami surowca odbieranego przez koncern rurociągiem "Przyjaźń" są wyłącznie kontrahenci rosyjscy. "Monitorujemy sytuację" - zapewniła jednocześnie Zakrzewska.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw.