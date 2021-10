W 2022 r. wypłacane będą rekompensaty za bieżący rok. Zgodnie z projektem wnioski o rekompensaty za poprzedni rok składa się do Urzędu Regulacji Energetyki do końca marca następnego roku. Prezes URE ma wydawać decyzje w tej sprawie do końca października danego roku, a następnie Bank Gospodarstwa Krajowego ma dokonywać wypłat. Udzielanie rekompensat przewidziane jest do końca 2030 r. W sumie w perspektywie 10 lat skutki finansowe ustawy oszacowano na prawie 32,4 mld zł. Dochody Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji pochodzą ze sprzedaży – w drodze aukcji – uprawnień do emisji dwutlenku węgla.