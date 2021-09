W poniedziałek zakontraktowanie 1000 m sześc. gazu na październik kosztowało po raz pierwszy w historii notowań ponad 600 dol. Rekordowe ceny na europejskim rynku są związane z polityką Gazpromu, który od miesięcy prowadzi politykę ograniczania przepływów paliwa do Europy, rezygnując z rezerwowania rocznych i kwartalnych przepustowości przesyłowych na Jamale i trasie ukraińskiej. Bez dodatkowych dostaw problemy z zapasami gazu w nadchodzącym sezonie grzewczym mogą dotknąć m.in. Austrię, Holandię, Niemcy, Słowację i Ukrainę – wszystkie te kraje dysponują wyraźnie skromniejszymi zasobami magazynowymi niż wymagane, aby zagwarantować rezerwę na wypadek kolejnej długiej zimy. Łączne zapasy w europejskich magazynach są o ok. 30 mld m sześc. niższe niż w 2019 r. Polska jest pod tym względem stosunkowo bezpieczna z magazynami zapełnionymi w blisko 90 proc. Nawet jeśli tym razem pogoda okaże się łagodna i gazu wystarczy, obniżone zapasy będą oznaczać utrzymanie presji cenowej na surowiec, a co za tym idzie, także na ceny energii, co pośrednio może uderzyć w europejski przemysł.