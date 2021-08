Najczęściej klienci mają kłopot z utrudnianiem przez przedsiębiorców prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Dla tych, którzy nie chcą zrywać umowy, problematyczny okazuje się długi okres oczekiwania na podłączenie paneli słonecznych do sieci, pomimo że konkretny termin na to działanie jest wskazany w prawie energetycznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.). Ponadto część konsumentów musi się sporo naczekać na aktywację umowy kompleksowej z operatorem systemu dystrybucyjnego, pomimo poprawnie zainstalowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz licznika. Bywa też tak, że prąd z paneli słonecznych jest pobierany jeszcze przed ich formalnym podłączeniem, bez rozliczenia z ich właścicielem.