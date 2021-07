Jak pisaliśmy niedawno na łamach DGP, Polska nie zdążyła na czas – czyli do końca czerwca – wdrożyć unijnej dyrektywy RED II. Jak podkreślała wówczas Anna Frączyk, analityczka prawna ClientEarth, stawką jest umożliwienie wszystkim Polkom i Polakom obniżenia rosnących rachunków za energię. Jednym z celów dyrektywy jest bowiem aktywizacja konsumenta energii, tak by uczestniczył on w jej wytwarzaniu ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie zobowiązuje nas ona do wprowadzenia regulacji, które będą promowały rozwój prosumeryzmu, a w szczególności prosumeryzmu grupowego, którego formą jest prosumeryzm wirtualny. Tego typu działalność nie tylko nie powinna napotykać żadnych barier w funkcjonowaniu, ale musi być traktowana w sposób priorytetowy jako ważny element transformacji systemu energetycznego w kierunku otwartego dla wszystkich, rozproszonego i opartego na odnawialnych źródłach energii.