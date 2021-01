"Strona związkowa odrzuca założenia rządowego programu restrukturyzacji górnictwa węgla i 15 stycznia przedstawi własne propozycje. Propozycja związkowców ma także obejmować 'Plan transformacji Regionu Śląska i Zagłębia'" - powiedział Kolorz dziennikarzom po zakończeniu krótkiego spotkania przedstawicieli rządu ze związkowcami.



Według związkowców, to, co przedstawił w swojej propozycji rząd, "to była kpina ze Śląska".



Jak poinformował Soboń, właściwe negocjacje społeczne rozpoczną się tzw. longiem 25 stycznia.



"Potwierdzam, umówiliśmy się na 25 stycznia na dalsze rozmowy i że rozmawiać będziemy nad projektem, który nam przedstawi strona związkowa do końca tego tygodnia" - powiedział Soboń dziennikarzom.



"Mamy wolę, żeby rozmowy zakończyć do połowy lutego i aby następnie rozpoczął się proces prenotyfikacji w Komisji Europejskiej" - dodał.



W połowie grudnia 2020 r. Soboń informował, że rozpoczęcie faktycznych rozmów dotyczących umowy społecznej w górnictwie węgla kamiennego planowane jest na połowę stycznia 2021 roku, zaś umowa społeczna dotycząca górnictwa będzie gotowa no prenotyfikacji w marcu 2021.



Pod koniec września ub. r. przedstawiciele rządu i związków zawodowych podpisali porozumienie dotyczące tempa transformacji górnictwa węgla kamiennego. Zgodnie z przyjętymi zapisami, likwidacja kopalń będzie trwała do 2049 r.