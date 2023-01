Wsparcie finansowe dla seniora. Na jakie dodatkowe pieniądze mogą liczyć emeryci?

1/7 Trzynasta emerytura jest już wypłacana seniorom co roku, ponieważ jest to obowiązek ustawowy. Trzynasta emerytura trafia do wszystkich seniorów, nie jest uzależniona od kryterium dochodowego. Jej wysokość to kwota miesięcznej minimalnej emerytury w danym roku (po marcowej waloryzacji). Oznacza to, że w 2023 roku wyniesie ona 1588 zł brutto. Czternasta emerytura nie doczekała się jeszcze uregulowań ustawowych. W 2023 najprawdopodobniej zostanie jednak wypłacona. Nie przysługuje ona jednak wszystkim. Jej przyznanie jest uzależnione od kryterium dochodowego. W pełnej kwocie (która wynosi tyle, ile “trzynastka”) jest wypłacana emerytom, których świadczenie jest niższe niż 2900 zł brutto. Między 2900 zł a 4188,44 zł kwota “czternastki” jest zmniejszana zgodnie z zasadą “złotówka za złotówkę”. Emeryci ze świadczeniem powyżej 4188,44 zł brutto nie otrzymują świadczenia. Pojawiające się co jakiś czas domysły o wypłacie piętnastej emerytury jednoznacznie zdementowała już minister rodziny i polityki społecznej - rząd nie planuje wprowadzania “piętnastki”