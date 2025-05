Projekt rozporządzenia MRPiPS dotyczy w szczególności przypadków, gdy nie można określić płci dziecka.

W uzasadnieniu projektu przypomniano, że obecnie w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński "w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu".

Poronienie dziecka. Prawne aspekty

Jak wyjaśniają autorzy projektu, jeżeli dziecko urodziło się martwe, nie sporządza się aktu zgonu, a sporządza się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Stanowi to podstawę do przyznania urlopu oraz zasiłku macierzyńskiego.

Jeżeli martwe urodzenie następuje z chwilą, gdy możliwe jest określenie płci dziecka i zostanie stwierdzone w karcie martwego urodzenia, a następnie w sporządzonym akcie urodzenia, pracownica ma prawo do urlopu macierzyńskiego oraz zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Problem pojawia się jednak w przypadku urodzenia martwego dziecka, którego płci nie da się określić. Wówczas kobietom, które stały się niezdolne do pracy, przysługuje prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku przez cały okres, jaki lekarz uzna za niezbędny dla jej powrotu do zdrowia, nie dłuższy jednak niż 182 dni, jak również prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Rodzice mogą wykonać badania genetyczne w celu ustalenia płci, jednak muszą to zrobić na swój koszt.

W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) projektu zaznaczono, że konieczne jest zatem wprowadzenie rozwiązań, które zrównają uprawnienia matek dzieci martwo urodzonych w dostępie do urlopu macierzyńskiego i świadczeń związanych z martwym urodzeniem dziecka, bez względu na kryterium możności ustalenia płci takich dzieci.

Urlop macierzyński po poronieniu

Zaproponowano dodanie dodatkowego dokumentu, który będzie uprawniał do zasiłku macierzyńskiego – w przypadku gdy nie zostanie sporządzony akt urodzenia dziecka dokumentem takim będzie zaświadczenie lekarza albo położnej o martwym urodzeniu, bez względu na czas trwania ciąży, wydane na podstawie dokumentacji medycznej potwierdzającej ciążę.

Zmiana ta spowoduje, że każda pracownica, która urodzi martwe dziecko, będzie miała prawo do skróconego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni, a co za tym idzie będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku, bez konieczności przeprowadzania badań genetycznych. Prawo do zasiłku macierzyńskiego będzie dotyczyło nie tylko pracownic, ale wszystkich kobiet podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

Co zawiera projekt?

W projekcie uregulowano także sytuację urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą. W takim przypadku, tak jak obecnie, wymaganym dokumentem będzie odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka, wydany przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju.

Natomiast w przypadku, gdy nie został sporządzony akt urodzenia dziecka lub zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza albo zagranicznej położnej o martwym urodzeniu, bez względu na czas trwania ciąży, wydane na podstawie dokumentacji medycznej potwierdzającej ciążę.

W OSR zaznaczono, że tak jak obecnie, można przedstawić kopię tych dokumentów. Jednocześnie zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza albo zagranicznej położnej o martwym urodzeniu, wydane na podstawie dokumentacji medycznej potwierdzającej ciążę, powinno zostać przetłumaczone na język polski i zawierać nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza albo zagranicznej położnej oraz zostać opatrzone datą wystawienia i podpisem.

W projekcie założono, że zmiany wejdą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.(PAP)