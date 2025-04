Karta Dużej Rodziny to dokument uprawniający rodziców posiadających co najmniej troje dzieci do licznych zniżek i dodatkowych uprawnień. Jej okazanie może zmniejszyć koszty nie tylko codziennych zakupów, ale też biletów wstępu na różne wydarzenia kulturalne czy do miejsc z rozrywką dla dzieci i dorosłych.