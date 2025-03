Projekt wprowadzający ograniczenia w dostępie do świadczenia 800 plus dla obcokrajowców został ukończony i wkrótce trafi do procesu legislacyjnego – poinformował w czwartek minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Krakowie szef MSWiA był pytany, na jakim etapie prac są zmiany w 800 plus. Chodzi o to, by świadczenia takie, jak 800 plus były wypłacane obcokrajowcom pod warunkiem, że mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce.

Co zawiera projekt?

Siemoniak poinformował, że projekt jest już gotowy - został opracowany w MSWiA we współpracy z ZUS. "Rozpoczynamy procedurę rządową, a w kwietniu będzie okazja do zapoznania się ze szczegółami po opublikowaniu na stronach Rządowego Centrum Legislacji" - zapowiedział minister.

Według niego w projekcie jest zrealizowana generalna idea, "żeby powiązać wypłatę świadczenia 800 plus z uczestnictwem w polskim systemie składkowo-podatkowym". Podkreślił przy tym, że dokument uwzględnia różne możliwe wrażliwe sytuacje związane np. z samotnym macierzyństwem i innymi sytuacjami losowymi.

"To nie będzie bezduszny projekt, natomiast będzie to projekt, który będzie realizował tę zasadę, że powinno się wypłacać 800 plus tym osobom, które wnoszą pewien wkład do formalnego funkcjonowania w polskim społeczeństwie" - podsumował szef MSWiA.

Konieczne zmiany w ustawach

Podkreślił, że nowe rozwiązania wymagają zmian w kilkudziesięciu różnych ustawach. "Takie zadanie postawił nam premier, żeby projekt był gotowy w kwietniu i to zadanie wykonamy" - wskazał Siemoniak.

W połowie stycznia kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski zaapelował do rządu o prace nad zmianą prawa, by świadczenia takie jak 800 plus były wypłacane Ukraińcom, pod warunkiem, że mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce.

Premier Donald Tusk informował, że propozycja, aby wypłacać 800 plus tylko tym migrantom — również Ukraińcom — którzy spełniają te kryteria, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd. Z kolei szef KPRM Jan Grabiec przekazał, że nad projektem pracuje MSWiA. W Sejmie jest też poselski projekt nowelizacji w tej sprawie.

Fundacja Ukraiński Dom w Warszawie w opublikowanym pod koniec stycznia stanowisku wyraziła głębokie zaniepokojenie w związku z próbami wykorzystywania problemów ukraińskich uchodźców do celów politycznych.(PAP)