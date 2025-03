Waloryzacja zasiłku pogrzebowego po jego planowanej podwyżce do 7 tys. zł może powodować automatyczny i nieuzasadniony wzrost cen usług pogrzebowych - ocenia Ministerstwo Finansów w uwagach do projektu ustawy.

"(...) nadal podtrzymuję wielokrotnie wyrażaną negatywną opinię ws. waloryzacji/weryfikacji zasiłku pogrzebowego. Rozwiązanie to może powodować automatyczny i nieuzasadniony wzrost cen usług pogrzebowych" - napisał wiceminister finansów Jurand Drop, w piśmie skierowanym na obrady rządu.

Projekt ustawy o podwyżce zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł z 4 tys. zł od początku 2026 r. uzyskał zgodę Stałego Komitetu Rady Ministrów (SKRM). Ten rekomendował, aby kwota zasiłku podlegała waloryzacji, gdy skumulowana inflacja od ostatniego ustalenia wysokości zasiłku przekroczy 5 proc.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

W 2025 roku kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tys. zł. Na tyle możemy liczyć, jeśli należymy do rodziny zmarłego i to bez względu na faktyczne koszty pogrzebu, które dziś często przekraczają tę kwotę. 4 tys. zł jest też górnym limitem zasiłku dla osób, które nie należą do rodziny albo np. reprezentują instytucję, która sfinansowała pogrzeb. Wtedy należy rozliczyć koszty na podstawie rachunków i faktur do tego limitu.

Zwiększenie kwoty zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł od 2026 roku będzie kosztować budżet państwa 16 mld zł w ciągu 10 lat.