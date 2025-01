Tylko do 31 stycznia pracodawcy mają czas na wykonanie obowiązków związanych z ubezpieczeniami społecznymi zatrudnianych osób i przedsiębiorców. Tego samego dnia upływa też termin zgłoszenia się do ZUS w celu skorzystania z ulgi składkowej.Spóźnienie może sporo kosztować

Do 31 stycznia płatnicy składek, którzy w 2024 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób,muszą przekazać formularz ZUS IWA. Jest to informacja, w której podmiot zatrudniający ujawnia dane potrzebne do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe na nowy rok składkowy, rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r., głównie o liczbie i charakterze wypadków, jakie u niego nastąpiły w poprzednim roku kalendarzowym. ZUS IWA we wskazanym terminie mają obowiązek złożyć płatnicy, którzy spełniają łącznie warunki:

•byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. oraz co najmniej jeden dzień w styczniu 2025 r.,

•w 2024 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,

•31 grudnia 2024 r. byli wpisani do rejestru REGON.

Mały ZUS plus

Również do końca stycznia br. małe firmy mogą zgłaszać się do ZUS w celu skorzystania z ulgi składkowej nazywanej mały ZUS plus. Według danych organu rentowego w zeszłym roku korzystało z niej 194,4 tys. osób. Polega ona na opłacaniu mniejszych składek na ubezpieczenia społeczne od połowy średniomiesięcznego dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej w 2024 r. Jednak tak ustalona podstawa wymiaru składek społecznych nie może spaść poniżej 1399,80 zł i jednocześnie przekraczać 5203,80 zł. Nie obejmuje ona w ogóle składek zdrowotnych. Ze zwolnienia mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na mocy prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, które m.in. w 2024 r. wykonywały ją przez co najmniej 60 dni i uzyskały z niej przychody podatkowe nie wyższe od 120 tys. zł. Do końca stycznia 2025 r. do małego ZUS plus powinny się zgłosić tylko te osoby zainteresowane, które w zeszłym roku nie korzystały z tej preferencji, ewentualnie rozpoczynające dopiero działalność gospodarczą bądź ją wznawiające. W tym celu powinny ew. wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych z dotychczasowym kodem oraz zarejestrować się z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 xx lub 05 92 xx. Przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku korzystali z ulgi i w br. nadal to kontynuują, nie muszą ponownie składać zgłoszenia.

Oświadczenie do PFR

31 stycznia 2025 r. upływa też termin na przekazanie do Polskiego Funduszu Rozwoju przez ponad 2,5 tys. pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne specjalnego oświadczenia na temat jego stanu. W oświadczeniu muszą podać liczbę pracowników i uczestników PPE zatrudnionych w danym zakładzie 1 stycznia 2025 r. Na podstawie tych informacji PFR weryfikuje, czy podmiot posiadający PPE nadal spełnia warunki do zwolnienia go z obowiązku założenia pracowniczych planów kapitałowych. Z tego zwolnienia ma on bowiem prawo wciąż korzystać – pod warunkiem, że odsetek osób u niego zatrudnionych i równocześnie uczestniczących w PPE wynosił 1 stycznia br. co najmniej 25 proc.