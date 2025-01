Nawet kilkaset złotych rocznie może zaoszczędzić na podatku właściciel lub współwłaściciel samochodu osobowego, także w zbliżającym się rozliczeniu PIT za 2024 rok. To istotny element znacznie szerszej tzw. ulgi rehabilitacyjnej, z którego wielu podatników nie korzysta, choć mogliby. Dotyczy to w sumie milionów osób. Sprawdź, jakie są warunki, limity i kto może skorzystać z "ulgi na samochód".

Ulga rehabilitacyjna jest zasadniczo znana. Wiemy więc, że jeśli osoba niepełnosprawna kupuje, przykładowo, urządzenie lub przedmiot, który jest jej potrzebny, żeby mogła mimo swoich problemów ze zdrowiem normalnie albo po prostu lepiej funkcjonować, to może koszt zakupu odliczyć od dochodu.

To samo dotyczy zakupu leków – odliczana może być nadwyżka ponad wydatek 100 zł miesięcznie (przy czym każdy miesiąc rozpatruje się osobno i bierze się pod uwagę sumę nadwyżek z tych miesięcy, w których leki kosztowały niepełnosprawnego ponad 100 zł). Ale ulga na samochód? O tym elemencie ulgi rehabilitacyjnej wiele osób zapomina lub zwyczajnie o nim nie wie, przez co traci nawet kilkaset złotych.

Kogo dotyczy ulga na samochód

Krąg uprawnionych do ulgi rehabilitacyjnejjest bardzo szeroki.

Obejmuje każdą osobę z orzeczoną niepełnosprawnością (a także osoby dysponujące decyzją przyznającą im rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną).

Stopień niepełnosprawności nie ma znaczenia.

nie ma znaczenia. Ulga przysługuje również tym, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (tu także bez znaczenia jest stopień niepełnosprawności).

Ulga w PIT nie tylko dla niepełnosprawnych

Jeśli więc podatnik ma np. dziecko niepełnosprawne na swoim utrzymaniu, może z takiej ulgi skorzystać. Podobnie, jeśli ktoś utrzymuje swojego małżonka albo wnuki, swoich rodziców, a nawet dziadków, teściów, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe – o ile są to osoby z niepełnosprawnością. Więcej: może to być również rodzeństwo lub dziadkowie małżonka podatnika. Przepisy odnosząc się do osób uprawnionych do ulgi wymieniają aktualnie (poza oczywiście samymi niepełnosprawnymi) podatników, mających na utrzymaniu:

- osoby będące w stosunku do podatnika lub jego małżonka osobą zaliczoną do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

- dzieci obce przyjęte na wychowanie przez podatnika lub jego małżonka.

Limit i dochód dla ulgi rehabilitacyjnej

W tych wypadkach, kiedy mówimy o opiekunie osoby niepełnosprawnej, jest dodatkowy warunek skorzystania z ulgi – przysługuje ona, jeśli dochód osoby niepełnosprawnej znajdującej się na utrzymaniu podatnika nie przekroczył 21 371,52 zł (dotyczy to rozliczenia za 2024 r.; co roku kwota się zmienia).

Jednak co istotne, do tej kwoty nie zalicza się:

alimentów na dzieci,

13. i 14. emerytury,

świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

zasiłku pielęgnacyjnego,

bonu albo dodatku energetycznego

dodatku węglowego

Ulga w PIT dla obojga rodziców

Ważna kwestia: jeśli przykładowo mamy na utrzymaniu dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, z ulgi „na samochód” może skorzystać i jeden, i drugi rodzic. Czyli oszczędność w podatku będzie nawet dwukrotnie wyższa, niż w sytuacji kiedy z ulgi korzysta tylko jedna osoba. Nie ma znaczenia, kto jest wpisany do dowodu rejestracyjnego samochodu. Ważne, aby auto było współwłasnością albo przedmiotem wspólności majątkowej łącznej obojga rodziców (wspólność taka występuje, kiedy rodzice nie mają rozdzielności majątkowej).

Ulga na samochód. Na paliwo, naprawy i w interesie niepełnosprawnego

Jest też jeszcze jeden warunek – nie wystarczy oczywiście po prostu mieć auto w rodzinie. Ono musi rzeczywiście służyć niepełnosprawnemu i musimy rzeczywiście ponosić związane z tym wydatki. Jak to udowodnić? W naszym przykładzie - musimy choćby wozić autem dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością na wizyty lekarskie, do szkoły itd. Samochód musi być wykorzystywany w interesie niepełnosprawnego. Przepis o uldze rehabilitacyjnej mówi o „wydatkowaniu pieniędzy na cele rehabilitacyjne i cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych”. Jeśli więc wydajemy pieniądze na samochód, np. na paliwo, naprawy, itd., by „ułatwiać wykonywanie czynności życiowych” niepełnosprawnemu znajdującemu się pod naszą opieką, na naszym utrzymaniu, warunek korzystania z preferencji jest spełniony.

Ile można zyskać w rozliczeniu PIT za 2024 rok?

W przypadku korzystania z ulgi rehabilitacyjnej „na samochód” można od dochodu odliczyć (kwota jest limitowna) maksymalnie 2280 zł. A jeśli mówimy o wspomnianych w przykładzie rodzicach, z których każde używa samochodu, kupuje paliwo, naprawia go itd., żeby ułatwić czynności życiowe niepełnosprawnemu dziecku – każde z nich może odliczyć maksymalnie 2280 zł. Z ulgi mogą skorzystać wszyscy rozliczający podatek dochodowy PIT (odliczenie od dochodu) albo płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (odliczenie od przychodu). Ulga opisana jest szczegółowo w art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Inne wydatki można odliczyć niezależnie od ulgi na samochód

Skorzystanie z preferencji „na samochód” nie przekreśla możliwości odliczenia innych wydatków – limitowanych bądź nie limitowanych – które można uwzględniać w ramach ulgi rehabilitacyjnej, np. wspomnianych wydatków na leki czy np. na przystosowanie łazienki albo innego pomieszczenia do potrzeb niepełnosprawnego lub na zakup potrzebnego mu sprzętu.