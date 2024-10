Od 1 października br. rodzice w Polsce złożyli już 331,2 tys. wniosków o świadczenia z programu „Aktywny Rodzic”, obejmującego 336,7 tys. dzieci.

Nabór wniosków do programu „Aktywny Rodzic” trwa do 2025 roku i obejmuje trzy główne świadczenia przeznaczone dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy. Rodzice mogą składać wnioski wyłącznie przez internet, korzystając z platformy PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, bankowości elektronicznej oraz portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Aktywnie w żłobku

Największym zainteresowaniem cieszy się świadczenie „Aktywnie w żłobku”, na które wpłynęło 160,3 tys. wniosków, obejmujących 162,9 tys. dzieci. Kolejne w kolejności są „Aktywni rodzice w pracy” z 89 tys. wniosków i „Aktywnie w domu” z 81,8 tys. wniosków. Program został zaprojektowany tak, aby rodzice mogli zmieniać rodzaj wsparcia w trakcie jego trwania, ale w danym miesiącu mogą korzystać tylko z jednego świadczenia na dane dziecko.

Jak otrzymać świadczenie Aktywny Rodzic?

Świadczenie „Aktywni rodzice w pracy” ma na celu wsparcie rodzin, w których oboje rodziców jest aktywnych zawodowo. Aby otrzymać to wsparcie, łączna wysokość podstawy ubezpieczeń emerytalnych i rentowych obojga rodziców musi wynosić co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia. W przypadku samotnego rodzica nie ma wymogu aktywności zawodowej drugiego rodzica, ale wymagana jest odpowiednia podstawa ubezpieczeń.

Kwota świadczenia wynosi 1500 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 1900 zł. Świadczenie „Aktywnie w żłobku” zastępuje wcześniejsze dofinansowanie i wynosi do 1500 zł miesięcznie na dziecko korzystające z opieki w żłobku, z możliwością uzyskania wyższej kwoty w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Trzecie świadczenie, „Aktywnie w domu”, wynosi 500 zł miesięcznie przez dwa lata i jest dostępne na każde dziecko w wymaganym wieku.