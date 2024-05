Jak zmienią się wysokości emerytur w 2025 r.? Niestety, nie mamy dobrych wiadomości. Ze względu na spowolnienie inflacji w przyszłym roku pierwszy raz od kilku lat nie będzie dużej waloryzacji emerytur i świadczenia niewiele wzrosną.

Prognozy waloryzacji emerytur w 2025 r.

Ceny obecnie wyhamowały. Według danych GUS inflacja w kwietniu wyniosła 2,4 proc. rdr. O 11,3 proc. wzrosły natomiast wynagrodzenia.

Jak przewiduje "Super Express", jeśli taka sama tendencja utrzyma się przez pozostałą część roku, w kolejnym – 2025 r. – seniorzy mogą spodziewać się 4,18 proc. waloryzacji emerytur. To niewiele, jeśli porównamy ją z ubiegłymi latami: 12,12 proc. w 2024 r. czy 14,8 proc. w 2023 r.

Jeśli te prognozy się sprawdzą, minimalna ustawowa emerytura, która wynosi teraz 1780,96 zł brutto, wzrośnie jedynie o 74 zł do kwoty 1855,34 zł brutto.

Emerytury w 2025 r. Ile będą wynosiły?

Oto przykładowe wysokości emerytur i kwoty podwyżek, jakich seniorzy mogą się spodziewać zgodnie z przytoczonymi prognozami:

jeśli senior ma 3500 zł brutto emerytury w 2024 r. – otrzyma 146 zł podwyżki w 2025 r.

jeśli ma 5000 zł brutto – 209 zł podwyżki

Czternasta emerytura w 2024 r.

Wypłaty „czternastki” należy spodziewać się w drugiej połowie roku – we wrześniu. To dodatek kierowany do seniorów, którzy mają najniższe emerytury.

Czternasta emerytura w 2024 r. wyniesie maksymalnie do 2650 zł brutto, czyli 2200 netto. W przypadku "czternastki" obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, czyli po przekroczeniu określonego progu świadczenie będzie odpowiednio zmniejszane. W 2024 r. próg wynosi 2900 brutto miesięcznie.

Od „czternastki” odliczane od niej będą podatek dochodowy (12 proc.) i składka zdrowotna (9 proc.).

W przypadku „czternastki” stosowana jest zasada „złotówka za złotówkę”. W związku z tym po przekroczeniu określonego progu świadczenie będzie odpowiednio zmniejszane.

Źródło: money