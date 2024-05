Ponad 3,6 mln zł dostali dolnośląscy rodzice tylko w pierwszym kwartale tego roku. W całym kraju na konta rodziców wpłynęły 53,5 mln zł. Przez ponad dwa lata ZUS przyznał wsparcie dla 873,5 tys. dzieci, a wypłacona rodzicom kwota to 6,4 mld zł.

ZUS wypłaca Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

To już trzeci rok, gdy ZUS wypłaca Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). O pieniądze można wnioskować tylko elektronicznie. W ramach programu rodzice dzieci mogą otrzymać maksymalnie 12 tys. zł.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2024 roku Dolnoślązacy wysłali do ZUS wnioski o RKO dla 3 104 dzieci. (W całym kraju 45 171).

- Jak się można domyślić program cieszy się sporą popularnością, jest on poza wyprawką szkolną i 800+ jednym ze świadczeń, jakie wypłacamy rodzicom wychowującym dzieci – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Wnioski mogą składać także obywatele Ukrainy, dla których jest przygotowany specjalny formularz w języku ukraińskim – dodaje.

Najwięcej pieniędzy popłynęło do rodziców w powiatach:

Kłodzkim (193 tys. zł),

Oleśnickim (148 tys. zł)

Lubińskim (144 tys. zł),

Bolesławieckim (135 tys.),

Świdnickim (133 tys. zł).

Wypłaty w największych miastach regionu wyniosły:

We Wrocławiu (633 tys. zł),

W Wałbrzychu (125,5 tys. zł)

W Legnicy (125 tys. zł)

- Świadczenie jest wypłacane na dwa sposoby w zależności od tego jaki wybiorą rodzice. Albo w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis. - Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a wypłata nie podlega opodatkowaniu – dodaje.

Według rzeczniczki, kapitał opiekuńczy przysługuje rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie jest wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane. Prawo do wypłaty mają rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. RKO mogą otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc. Jeśli rodzice przyjęli dziecko na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia wtedy dostaną rodzinny kapitał opiekuńczy od pierwszego dnia 12. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpili do sądu z wnioskiem do końca 35. miesiąca, ale maksymalnie do: - do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat; - do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10 lat – jeśli dziecko ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

- Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać za pośrednictwem aplikacji mZUS, portalu Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. Złożenie wniosku o RKO zajmuje zaledwie kilkanaście minut. Najprostszym sposobem jego przekazania jest aplikacja mZUS, którą można zainstalować na urządzeniach mobilnych takich jak np. smartfon czy tablet. Na naszej platformie jest specjalny kreator, który pomoże krok po kroku wypełnić taki wniosek – dodaje rzeczniczka.

- Dzięki temu, dokumenty do ZUS-u o świadczenie można składać całą dobę przez siedem dni w tygodniu. Wnioski są składane o różnej porze dnia i nocy. To rodzice decydują o tym, kiedy wirtualnie chcą nas odwiedzić – mówi Iwona Kowalska-Matis.

Kiedy rodzic nie dostanie rodzinnego kapitału opiekuńczego?

dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,

rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej,

rodzinie przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

Jeśli ZUS przyzna rodzinny kapitał opiekuńczy - nie będzie wydawał decyzji. Informację w tej sprawie każdy dostaje na swój profil na PUE ZUS a także mailem na adres, który rodzic poda we wniosku. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia – albowiem, jeżeli do tej pory nie rodzice nie mieli profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy taki profil na podstawie danych z wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy.

- Jeżeli okaże się, że wniosek nie jest prawidłowo wypełniony poprosimy o poprawienie wniosku. Podobnie, jeśli wymagane dokumenty nie zostaną dołączone wtedy wnioskodawca zostanie przez nas poproszony o ich uzupełnienie – wyjaśnia Kowalska-Matis. - Wiadomość o tym, że należy coś poprawić lub uzupełnić wniosek wysyłamy na adres mailowy oraz numer telefonu podany we wniosku - dodaje.

ZUS wyda decyzję w następujących sprawach:

odmowy przyznania rodzinnego kapitału opiekuńczego,

uchylenia prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego,

zmiany wysokości rodzinnego kapitału opiekuńczego,

nienależnie pobranego rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Jeśli kapitał nie przysługuje to ZUS wydaje decyzję odmowną, którą rodzic otrzymuje elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji można odwołać się do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji. A od decyzji Prezesa ZUS przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od jej doręczenia.