Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze nazywane potocznie 500+, które obecnie jest jeszcze wypłacane w kwocie 500 zł - zostanie podwyższone do 800 zł. Nastąpi to automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku.

800 plus w 2024 r. Kiedy pierwsze przelewy? [TERMINY]

W poprzednim okresie rozliczeniowym, który trwał od czerwca 2022 roku do końca maja 2023 r. ZUS przelewał co miesiąc 500+ na ponad 7 mln dzieci. Tylko w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku (do końca okresu rozliczeniowego) na konta rodziców popłynęło ponad 17 mld zł. Na W analogicznym okresie na Dolnym Śląsku, ZUS wypłacał co miesiąc pieniądze dla ponad 500 tys. dzieci, na konta rodziców w br. przelanych został 1,3 mld zł.

Kiedy nastąpią pierwsze wypłaty 800 plus? Pierwsze przelewy zostaną wykonane 2.01.2024. Tego dnia w całej Polsce na konta rodziców trafi 547 mln zł, które zostaną wypłacone na 684 tys. dzieci. Kolejny termin wypłat to 4 i 7 stycznia. W tych dniach ZUS przekaże rodzicom łącznie ponad 1,6 mld zł.

- Już 2 stycznia zrobimy pierwsze przelewy z kwotą 800 zamiast 500 zł – zapewnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

800 plus. Rodzice zyskają co najmniej 3600 zł rocznie

Podwyżka dla rodziców i opiekunów oznacza, że na ich konta będzie wpływać rocznie o 3600 zł więcej środków przeznaczonych na utrzymanie dziecka. Przy dwójce dzieci jest to 7200 zł, a trójce – 10 800 zł.

- Po nowym noku osoby uprawnione otrzymają wypłaty w nowej wysokości a informacja o podwyżce zostanie przez nas zamieszczona na indywidualnym koncie na PUE ZUS - dodaje Kowalska-Matis.

Zgodnie z ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na wypłatę wyrównania od 1 stycznia 2024 r. ZUS ma czas do 29 lutego 2024 r. Podwyżkę świadczenia otrzymają te osoby, które według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.