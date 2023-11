Prawie 3 tys. Dolnoślązaków dostaje pieniądze z programu „Mama 4+” Z wypłat korzystają głównie matki, ale w wyjątkowych sytuacjach pieniądze mogą otrzymać także ojcowie. Na Dolnym Śląsku jest ich trzech.

W 2022 roku na Dolnym Śląsku Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające, tzw. Mama 4 plus dostawało 2751 osób, w tym 3 panów. Rok wcześniej w 2021 r. dodatkowe pieniądze dostawało 4348 mam i 14 ojców, którzy zajęli się dziećmi po śmierci matki dzieci lub jej odejściu.

Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające dostawało 55,8 tys. osób. Przeciętna kwota wypłaty wynosiła 739 zł.

Średni wiek osób, które to świadczenie dostają to 69 lat.

Wydatki poniesione przez ZUS na ten cel w 2022 roku to kwota 495,2 mln zł.

Wśród osób pobierających rodzicielskie świadczenia uzupełniające w grudniu 2022 r. - 99,9 proc. stanowiły kobiety, a 0,1 proc.- mężczyźni.

Gdzie na Dolnym Śląsku najwięcej wniosków o świadczenie dla mam?

Tylko w tym roku oddziały ZUS w województwie dolnośląskim od stycznia do września wypłaciły 2840 świadczeń. W tym, 1263 „dodatkowe” emerytury wypłaca ZUS we Wrocławiu, 316 w Wałbrzychu i 1272 w Legnicy. Wnioski wciąż spływają, bo kolejne roczniki kobiet i mężczyzn, które ze względu na wiek, nie mogły wcześniej otrzymać wsparcia, po ukończeniu 60 lat panie i 65 panowie - mogą wnioskować o świadczenie Mama 4 plus.

Świadczenie Mama 4 plus jest przyznawane kobietom, które ukończyły 60 lat oraz urodziły i wychowały lub jedynie wychowały, co najmniej czworo dzieci i nie wypracowały swojej minimalnej emerytury.

Mama 4 plus

- Ideą Mamy 4 plus jest zapewnienie podstawowych środków do życia mamom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie w ogóle podjęły, bo zajmowały się wychowywaniem dzieci – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Tym samym pracowały za krótko i nie nabyły prawa do gwarantowanej minimalnej emerytury - dodaje.

Rzeczniczka wyjaśnia, że wypłata przysługuje tym kobietom, które urodziły i wychowały minimum czworo dzieci. Pieniądze mogą też otrzymać ojcowie, którzy także wychowali minimum czwórkę dzieci, w sytuacji, gdy matki dzieci albo zmarły albo odeszły i nie zajmowały się dziećmi. Żeby to było możliwe trzeba - poza posiadaniem wymaganej liczby dzieci, osiągnąć wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Ile wynosi świadczenie Mama 4 plus?

Wysokość świadczenia RSU wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od marca 1588,44 zł brutto. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Natomiast w przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura, świadczenie Mama 4 plus stanowi dopełnienie do kwoty 1588,44 zł. Na przykład, jeśli osoba obecnie pobieramy świadczenie w wysokości 1100 zł brutto, to zostanie ono uzupełnione o 488,44 zł, tj. do 1588,44 zł.

Świadczenie tylko na wniosek

Specjalna emerytura nie jest przyznawana automatycznie, żeby ją dostać trzeba złożyć wniosek do ZUS. Formularz ZUS ERSU dostępny jest w salach obsługi klienta we wszystkich placówkach ZUS oraz na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku należy dołączyć w szczególności oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (druk ERU), zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego, akt zgonu w przypadku śmierci matki dzieci, zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Co ZUS potrzebuje do wypłaty świadczenia uzupełniającego

Osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ma obowiązek zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość, na przykład o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów czy też prawie do innego świadczenia