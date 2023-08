Czy tegoroczna czternastka dla emerytów i rencistów będzie wypłacana z urzędu? ZUS rozwiewa wątpliwości i informuje, że aby otrzymać dodatkowe świadczenie w 2023 r., nie trzeba będzie składać żadnego wniosku.

Podobnie jak w 2022 roku dodatkowa 14. emerytura zostanie naliczona i wypłacona z tzw. automatu.

- A to oznacza, ze seniorzy nie muszą składać do nas żadnych wniosków – zapewnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone wraz z emeryturą i rentą tą samą drogą, co świadczenie główne (przelewem lub przekazem gotówkowym) - dodaje.

Według rzeczniczki, termin wypłaty zostanie podany w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy.

W 2022 roku "czternastki" dostało 576 580 Dolnoślązaków. Na ich konta wpłynęło 689 959 850,6 zł. W pełnej wysokości 14. dostało na Dolnym Śląsku 429 106 osób.

W całym kraju w 2022 roku 14. dostało 7 788 866 osób, którym ZUS wypłacił 8 943 286 660,15 zł.

Ile wyniesie czternasta emerytura 2023?

Kowalska-Matis wyjaśnia, że czternastka w pełnej wysokości wyniesie, co najmniej 1588,44 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. Osoby, których miesięczna wypłata z ZUS nie przekracza 2900 zł brutto, dostaną wypłatę w pełnej kwocie.

- Tym osobom, które mieszczą się między 2900 zł a 4438,44 zł czternastka zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Na przykład do renty 3200 zł będzie przysługiwać czternastka w kwocie 1288,44 zł – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Minimalna wysokość czternastki będzie musiała wynieść, co najmniej 50 zł, aby świadczenie przysługiwało.

Kto nie dostanie czternastej emerytury?

Rzeczniczka ZUS uprzedza, że jeżeli z wyliczeń będzie wychodziła kwota niższa niż 50 zł, wtedy 14. nie zostanie wypłacona w ogóle.

Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem, którego wypłata będzie zawieszona na dzień badania prawa do czternastki, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Czternastka będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500+ dla niesamodzielnych. Ze świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.