500 plus to polski program socjalny. Jest to rodzaj świadczenia pieniężnego, które przysługuje rodzinom wychowującym dzieci.

500 plus to polski program socjalny. Jest to rodzaj świadczenia pieniężnego, które przysługuje rodzinom wychowującym dzieci. Celem programu jest wsparcie materialne dla rodzin, aby pomóc w pokryciu kosztów związanych z wychowaniem dzieci. W ramach programu 500 plus rodziny otrzymują comiesięczne świadczenie w wysokości 500 złotych na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Program 500 plus został wprowadzony w celu zmniejszenia ubóstwa dziecięcego i poprawy sytuacji materialnej rodzin. Środki można przeznaczyć na różne cele, takie jak zakup artykułów spożywczych, odzieży, opłacenie rachunków czy też zaspokojenie innych potrzeb dzieci. Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się ZUS. 500 plus. Jak złożyć wniosek przez bankowość elektroniczną? Zobacz również Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję