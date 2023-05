Senat poparł w czwartek ustawę o świadczeniu dla sołtysów wraz z poprawkami. Zgodnie z ustawą, osoby, które pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej 8 lat dostaną dodatek do emerytury w wysokości 300 zł miesięcznie.

Za przyjęciem ustawy głosowało 95 senatorów, żaden nie głosował przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Przyjęte zostały wszystkie poprawki do ustawy, chociaż poprawki 1, 3 i 6 nie uzyskały aprobaty połączonych komisji rolnictwa i rozwoju wsi oraz komisji samorządu terytorialnego i administracji państwowej.

Ustawa uchwalona przez Sejm 14 kwietnia br., przewiduje miesięczne świadczenie pieniężne dla sołtysów w wysokości 300 zł; muszą oni sprawować tę funkcję przez co najmniej dwie kadencje, nie krócej niż 8 lat. Dodatkowy warunek to wiek, w przypadku kobiet co najmniej 60 lat, mężczyzn - co najmniej 65 lat.

Świadczenie na wniosek osoby uprawnionej ma być wypłacane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, natomiast finansowane z budżetu państwa i corocznie - 1 marca - waloryzowane ustawowym wskaźnikiem waloryzacji.

Maksymalny limit wydatków budżetowych w projekcie ustalono na niespełna 74 mln zł w 2023 r. W kolejnych latach ma rosnąć od ponad 162 mln zł w 2024 r. do prawie 233 mln zł w 2032 r.

Ustawa ma obowiązywać od 1 lipca 2023 r.

Teraz ustawa wróci do Sejmu, który odniesie się do zaproponowanych przez Senat poprawek. (PAP)

autorka: Anna Wysoczańska

