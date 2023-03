Jak wspomniano wyżej, ZUS wydaje decyzję, której adresatem jest pracodawca, nakładając na niego obowiązek opłacania dodatkowych składek. Zatem to pracodawca może złożyć od niej odwołanie. Taka decyzja jednak wpływa również na sytuację zleceniodawcy. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w przywołanym wyżej wyroku wyjaśnił jego rolę w procesie. Otóż stwierdził, że w sprawie opartej na stosowaniu art. 8 ust. 2a ustawy systemowej zleceniodawca nie może być pomijany, co najmniej jako zainteresowany. Artykuł 47711 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) określa krąg stron w sprawie z odwołania od decyzji. Zgodnie z jego par. 1 stronami są ubezpieczony, osoba odwołująca się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, inna osoba, której praw i obowiązków dotyczy zaskarżona decyzja, organ rentowy, wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i zainteresowany. Z kolei par. 2 wyjaśnia, że zainteresowanym jest ten, czyje prawa lub obowiązki zależą od rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli zainteresowany nie bierze udziału w sprawie, sąd zawiadomi go o toczącym się postępowaniu. Zainteresowany może przystąpić do sprawy w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia zawiadomienia.