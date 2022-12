Obecnie, gdy ZUS poluzował zasady dotyczące przebywania na zwolnieniach lekarskich (uznał, że nieobecność osoby chorej w miejscu zamieszkania nie oznacza, iż wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z prawem), pracodawcom trudniej może być udowodnić, że ktoś naprawdę choruje. Nie zawsze bowiem wystarczy zapukać do drzwi takiej osoby, by to stwierdzić. Krótko mówiąc, kontrole zwolnień lekarskich mogą pracodawców absorbować bardziej niż dotychczas, co w praktyce może oznaczać, że odpowiednią usługę będą zlecać na zewnątrz. I tu kłania się RODO . Zacznijmy jednak od początku.