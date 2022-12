Od 14 września 2022 r. zatrudniamy osobę na umowę zlecenia. Zleceniobiorca przy wykonywaniu swoich czynności na początku grudnia uległ wypadkowi. Zwolnienie lekarskie zostało wystawione na okres od 6 do 31 grudnia. Wynagrodzenie zostało w umowie określone godzinowo na 25 zł. W okresie od września do listopada wynagrodzenie wyniosło odpowiednio: 1250 zł, 4900 zł oraz 4125 zł. Osoba ta podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, nie ma natomiast ubezpieczenia chorobowego. Czy obowiązuje ją jakiś okres wyczekiwania i czy przysługuje jej zasiłek chorobowy? Jeśli tak, to jak go obliczyć?

odpowiedź Zleceniobiorca nie musi odbywać 90-dniowego okresu wyczekiwania, by uzyskać prawo do zasiłku chorobowego, który przysługuje bez względu na przystąpienie lub nie do ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek należy obliczyć z przychodu wypłaconego za okres od października do listopada.