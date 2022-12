Prezydent wręczył w Warszawie odznaczenia państwowe z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

Wskazał, że działa obecnie program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Pieniądze z niego mogą otrzymać samorządy i organizacje pozarządowe.

"Chciałbym, żeby została przyjęta w Polsce ustawa, która będzie asystencję osobistą ustanawiała, mam nadzieję w przyszłości dla każdej osoby z niepełnosprawnością, która asystencji będzie potrzebowała" – powiedział prezydent.

Dzięki temu – jak akcentował – osoby z niepełnosprawnościami miałyby ułatwione funkcjonowanie, mogłyby normalnie funkcjonować, załatwiać sprawy w sposób swobodny, przy pomocy profesjonalnie przygotowanych do tego osób.

"Pracujemy nad takimi rozwiązaniami" – zapewnił.

Zadania asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami, to m.in. wsparcie w codziennych czynnościach, towarzyszenie w wyjściu do kina czy na zakupy, pomoc w umówieniu i dotarciu do lekarza.

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. (PAP)