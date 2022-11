Jeden z naszych pracowników miał w sierpniu br. wypadek przy pracy. Jego niezdolność do pracy z tego powodu trwała do połowy września i z tego tytułu przebywał na zwolnieniu lekarskim, pobierając zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. W październiku pracownik dostarczył kolejne zwolnienie lekarskie z powodu innej choroby, niezwiązanej z wypadkiem. Czy w tej sytuacji – w związku z tym, że w tym roku pracownik był już niezdolny do pracy z powodu wypadku przez ponad 33 dni – powinien otrzymać zasiłek chorobowy? Jaka będzie podstawa wymiaru świadczenia chorobowego za październik, jeżeli zgodnie z ustaleniami w regulaminie wynagradzania dodatek narzędziowy dla pracownika nie ulega obniżeniu za okresy choroby spowodowane wypadkiem przy pracy? Zagadnienie wyjaśnia Izabela Nowacka, ekspert od wynagrodzeń.

odpowiedź Za okres kolejnej niezdolności z powodu choroby powstałej po okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim z tytułu wypadku przy pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe na podstawie kodeksu pracy (dalej: k.p.). Okresu pobierania zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego nie wlicza się bowiem do limitowanego okresu choroby opłacanej w ciągu roku kalendarzowego ze środków pracodawcy na podstawie art. 92 k.p. Wynagrodzenie chorobowe