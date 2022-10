Taką kwotę zawiera przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 504 ze zm.), który dotyczy zasad ich waloryzacji w przyszłym roku. Co do zasady bowiem świadczenie uzupełniające przysługuje, gdy otrzymywane przez osobę niesamodzielną świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych – zaliczają się do nich głównie emerytury i renty – nie przekraczają kryterium, obecnie wynoszącego 1896,13 zł. Jednocześnie, zgodnie z przepisami ustawy z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1006 ze zm.), kwota progu, od spełnienia którego jest uzależnione prawo do tego wsparcia, ulega zmianie w terminach i na zasadach wskazanych we wspomnianej wyżej ustawie . Dlatego ze względu na to, że w przyszłym roku wskaźnik waloryzacji ma wynieść 13,8 proc., o tyle też zostanie podniesiony próg warunkujący otrzymywanie 500 zł przez osoby niepełnosprawne. W efekcie będzie on wynosił 2157,80 zł.