Rzeczniczka wyjaśnia, że przy wskazaniu do wypłaty gwarantowanej kilku osób, można określić procentowy udział w wypłacie dla każdej z nich. Jeśli tego się nie zrobi, to ZUS założy, że udziały tych osób są równe. Warto pamiętać, że przy procentowym oznaczaniu udziału dla poszczególnych uposażonych suma powinna być równa 100 proc. Osoby, które mają ze współmałżonkiem wspólność majątkową i chcą żeby to on dziedziczył – nie muszą składać wniosku ze wskazaniem współmałżonka, jako osoby uposażonej gdyż to on staje się on automatycznie osobą uposażoną do tej wypłaty.