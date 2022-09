Minister rodziny i polityki społecznej o ewentualną waloryzację wypłacanego co miesiąc na każde dziecko świadczenia w wysokości 500 zł była pytana na antenie Radia Zet. "Polityka prorodzinna to przede wszystkim jest odpowiedź na potrzeby rodziców, musi być systemowa i kompleksowa. (…) W tym trudnym czasie, w którym przyszło nam żyć – po pandemii, z toczącą się wojną na Ukrainie, jeśli spojrzymy na rodzaje wsparcia, na które rodzice mogą liczyć przez 18 lat, wychowując dziecko (…), to jest to kwota 120 tys. zł. W roku 2015 było to zero" – odpowiedziała.

"Dzisiaj musimy podejmować działania, które powodują wyjście z pułapki niskiej dzietności. Dlatego wprowadzamy dodatkowe wsparcia dla rodziców. (…) Na ten moment nie przewidujemy waloryzacji (świadczenia 500 plus – PAP). Zresztą budżet państwa jest już znany. Ale cały czas wspieramy rodziny, również poprzez nowe programy" – dodała.

Minister była też pytana o ewentualną podwyżkę świadczenie z programu "Dobry start", które przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko i wynosi 300 zł.

"Program wyprawka szkolna obowiązuje od 2018 roku. (…) Musimy jasno powiedzieć: nie było takich programów wcześniej. (…) Na ten moment wyprawka jest na tym poziomie, ponieważ inne programy wsparcia w związku z sytuacją geopolityczną są dla rodziców przygotowane" – powiedziała szefowa MRiPS.

Podała, że do tej pory złożono wnioski dla ponad 4 mln 100 tys. dzieci, a ponad 3 mln 600 tys. z nich ma już to świadczenie wypłacone. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl