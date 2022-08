Jak wyjaśnia Anita Czerwińska, celem RKO jest łagodzenie negatywnych trendów demograficznych przez zachęcanie rodziców do podjęcia decyzji o posiadaniu drugiego i kolejnego dziecka. To świadczenie pozwala istotnie zmniejszyć ekonomiczne ograniczenia związane z finansowaniem opieki nad dzieckiem w wieku od 12. miesiąca do ukończenia 35. miesiąca życia, w szczególności wśród młodych ludzi. Jest to okres od zakończenia wsparcia w postaci zasiłku macierzyńskiego do momentu, gdy dziecko staje się uprawnione do opieki przedszkolnej. I tę lukę we wspieraniu rodziców przez państwo od początku br. wypełnia RKO. Przyznawanie tego świadczenia na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej nie służyłoby realizacji jego demograficznego celu.