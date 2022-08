Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska w środę w rozmowie z PAP.pl poinformowała, że w środę trwa weryfikacja przez systemy ZUS, komu przysługuje wypłata 14. emerytury. Pierwsza transza będzie wypłacana w czwartek.

Reklama

"Przewidujemy, że (w czwartek) świadczenie otrzyma ok. 1,6 mln osób na kwotę prawie 2 mld zł" – powiedziała.

Prof. Uścińska zaznaczyła, że w sumie uprawnionych do otrzymania czternastej emerytury będzie ponad 9 mln świadczeniobiorców. Kolejne transze wypłat dodatkowego świadczenia dla emerytów i rencistów odbędą się 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. Przypomniała, że świadczenie przysługuje z urzędu, co oznacza, że nie ma potrzeby składania żadnych wniosków.

Reklama

Czternastą emeryturę w pełnej wysokości otrzyma ok. 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto.

Reklama

"W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości między 2900 zł a 4188,44 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę" – wskazała. Koszt czternastej emerytury dla budżetu państwa to prawie 11,4 mld zł. Minimalna wysokość czternastki wyniesie 50 zł.

Świadczenie jest wolne od potrąceń egzekucyjnych, nie jest także wliczane w dochód obliczany na potrzeby np. pomocy społecznej. Od czternastej emerytury pobierana jest składka zdrowotna na poziomie 9 proc.

"Dzisiaj, kiedy widzimy, że poziom kosztów utrzymania jest wysoki, wysoka inflacja, to ten jednorazowy dodatek w jakimś stopniu stanowi istotne wsparcie materialne" – oceniła.

Prezes ZUS pytana o to, co sądzi o zapowiedziach rządu o możliwości utrzymania 14. emerytury nie jako jednorazowego świadczenia, lecz ustawowo wypłacanego corocznie, zaznaczyła, że "trzeba patrzeć na sytuację wsparcia dochodowego świadczeniobiorców z punktu widzenia sytuacji gospodarczej, inflacji, wzrostu kosztów utrzymania". "Tutaj na pewno najwłaściwszym instrumentem jest waloryzacja" – oceniła.

Prof. Uścińska zaznaczyła, że w większości krajów UE, również w Polsce, zdecydowana większość rozwiązań emerytalnych opiera się na rocznej waloryzacji. Przy czym rząd zawsze ma możliwość działania ad hoc, kiedy okaże się, że wskaźniki przyjęte do waloryzacji "wymagałyby korekty z punktu widzenia sytuacji gospodarczej, społecznej, w której znajdują się obywatele danego kraju".

"Musimy pamiętać, że w przypadku waloryzacji świadczeń to jest zaciąganie na trwałe zobowiązań do systemu emerytalnego. My te zobowiązania mamy na bardzo wysokim poziomie. Trzeba mieć też na uwadze możliwość realizacji przez państwo wzrostu tych zaciągniętych zobowiązań" – powiedziała.

W systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS – wypłata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej niż raz na miesiąc – otrzymają czternastkę w październiku.

"Czternastka" będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenia z programu "Rodzina 500 plus" dla niesamodzielnych.

Na początku sierpnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że trwają prace nad ustawą wprowadzającą 14. emeryturę na stałe. Zapowiedziała, że ostateczny kształt projektu ustawy zostanie przedstawiony na początku 2023 r.(PAP)

Cały wywiad z prezes ZUS prof. Gertrudą Uścińską jest pod adresem: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1405864,gosc-studia-pap-prof-gertruda-uscinska-prezes-zus.html. (PAP)

Autor: Adrian Kowarzyk