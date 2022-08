Dotyczy ona przepisów ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1577) w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r. W tym okresie prawo do 500 zł na pierwsze dziecko w rodzinie było uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, które wynosiło 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku wychowywania niepełnosprawnego dziecka. Przy jego ustalaniu obowiązywały regulacje analogiczne do tych, które funkcjonują w świadczeniach rodzinnych. Do kryterium były więc wliczane dochody z roku kalendarzowego poprzedzającego okres świadczeniowy (choć w momencie startu programu był to wyjątkowo 2014 r.), a ich wysokość mogła być pomniejszona o dochody, które zostały utracone, ale tylko te wymienione w art. 2 pkt 19 ustawy.