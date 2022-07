Rzecznik rządu pytany podczas briefingu o płacę minimalną w 2024 roku odpowiedział, że dyskusja na jej temat będzie miała miejsce dokładnie za rok.

"Zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja. Tak jak państwo widzicie, pomiędzy płacą minimalną w roku 2022, a 2023 jest ponad 400 zł różnicy" - podkreślił. Dodał, że przyszłoroczna dyskusja na temat płacy minimalnej może mieścić się wokół tej kwoty.

Według rządowego projektu od stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3383 zł, czyli o 373 zł więcej niż wynosi najniższa pensja w tym roku. W lipcu 2023 r płaca minimalna zostanie podwyższona do kwoty 3450 zł, co oznacza wzrost o 440 zł w stosunku do 2022 roku. Minimalna stawka godzinowa, której wysokość powiązana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia również wzrośnie. Od stycznia 2023 roku wyniesie 22,10 zł, a od lipca 22,50 zł. Rząd szacuje, że w przyszłym roku regulacje obejmą 2,7 mln osób.