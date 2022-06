Reklama

Wiceszef MRiPS był pytany w Polsat News o to, czy świadczenie Rodzina 500 plus zostanie podwyższone np. do 700 zł.

"Nie ma takich planów. 500 plus pozostaje" – oświadczył Szwed. Dodał, że oprócz programu Rodzina 500 plus są jeszcze inne formy wspierania rodzin. Wskazał w tym kontekście m.in. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i wyprawkę szkolną.

Dopytywany, czy w rządzie trwa dyskusja o podniesieniu wysokości świadczenia, wiceminister odparł: "W tej chwili nie ma takiej dyskusji".

"Jest szeroki wachlarz pomocy dotyczący polityki rodzinnej. Walczymy z inflacją i inne działania podejmujemy, by z jednej strony hamować inflację, a z drugiej pomóc grupom, które są najsłabsze" – dodał.

Program "Rodzina 500 plus" ma charakter powszechny i przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 lat, bez względu na dochody rodziców i liczbę dzieci w rodzinie. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl