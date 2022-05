NSA przywołał wyrok Sądu Najwyższego z 5 kwietnia 2001 r. (sygn. akt II UKN 310/00). SN orzekł w nim, że członkom rodziny pracownika, który pobierał świadczenie przyznane w drodze wyjątku (uregulowane w art. 83 ust. 1 ustawy emerytalnej i przyznawane przez prezesa ZUS), nie przysługuje renta rodzinna . Zdaniem NSA powyższe rozstrzygnięcie należy odnieść także do świadczenia specjalnego przyznawanego przez premiera, które ma charakter wyjątkowy, bo jest przyznawane w celu polepszenia sytuacji materialnej osób, których szczególne zasługi dla życia społecznego uzasadniają odstępstwo od ogólnie przyjętych zasad przyznawania tego rodzaju świadczeń. Ubiegający się o specjalną emeryturę lub rentę musi znacznie różnić się od innych osób w znaczeniu pozytywnym. Jest to forma uhonorowania ludzi szczególnie zasłużonych i wybitnych. Świadczenie to nie ma charakteru kompensacyjnego, którego zadaniem jest wyrównanie wyrządzonych lub odczuwanych przez wnioskodawców krzywd.