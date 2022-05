20 kwietnia 2022 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: ustawa wypadkowa). Zmieniły one zasady udzielania płatnikom dofinansowania na projekty poprawiające warunki pracy. Udzielanie dofinansowania takich przedsięwzięć należy do obowiązków ZUS w ramach tzw. prewencji wypadkowej. W przyszłości ma to się ZUS „opłacić”, a dokładniej Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, bo jak warunki pracy poprawią się, to ubezpieczeni będą dłużej zdolni do pracy i nie będą pobierać świadczeń.